IKBY-Bağdat krizi için Irak Cumhurbaşkanı Masum devreye girdi

KDP ile KYB politbüroları, Süleymaniye’nin Dokan ilçesinde Mesud Barzani ve Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum’un başkanlığındaki toplantıda bir araya geldi.

Barzani ve Masum'un başkanlık ettiği toplantı, başladı.

IKBY'ye yakınlığıyla bilinen Rûdaw’ın geçtiği habere göre, Fuad Masum’un Başdanışmanı Abdullah Alyaweyi, toplantının gündem konuları hakkında bilgi verdi.

Barzani ve Masum’un başkanlığında gerçekleşecek toplantının öncekilerden farklı olacağını belirten Alyaweyi, “Amaç durumun normalleştirilmesi ve Erbi ile Bağdat arasında yaşanan krizin aşılması. Çözüm için de umut var” dedi.

Toplantıda Irak ordusu ve Heşdi Şabi’nin IKBY'ye yönelik tehditleri ile bu tehditlere nasıl karşı konulacağı konularının ele alınacağı bilgisini aktardı.

Iraklı güçler, birkaç gündür IKBY sınırlarına ve başta Kerkük olmak üzere bölgeye askeri güç yığıyor.

Peşmerge güçleri de durum üzerine teyakkuza geçti.