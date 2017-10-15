Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

IKBY-Bağdat krizi için Irak Cumhurbaşkanı Masum devreye girdi

Irak'ta Bağdat ile IKBY arasındaki krizi çözmek için Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum devreye girdi.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KDP ile KYB politbüroları, Süleymaniye’nin Dokan ilçesinde Mesud Barzani ve Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum’un başkanlığındaki toplantıda bir araya geldi.
 
Barzani ve Masum'un başkanlık ettiği toplantı, başladı.
 
IKBY'ye yakınlığıyla bilinen Rûdaw’ın geçtiği habere göre, Fuad Masum’un Başdanışmanı Abdullah Alyaweyi, toplantının gündem konuları hakkında bilgi verdi.
 
Barzani ve Masum’un başkanlığında gerçekleşecek toplantının öncekilerden farklı olacağını belirten Alyaweyi, “Amaç durumun normalleştirilmesi ve Erbi ile Bağdat arasında yaşanan krizin aşılması. Çözüm için de umut var” dedi.
 
Toplantıda Irak ordusu ve Heşdi Şabi’nin IKBY'ye yönelik tehditleri ile bu tehditlere nasıl karşı konulacağı konularının ele alınacağı bilgisini aktardı.
 
Iraklı güçler, birkaç gündür IKBY sınırlarına ve başta Kerkük olmak üzere bölgeye askeri güç yığıyor.
 
Peşmerge güçleri de durum üzerine teyakkuza geçti.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Göçmenler ölüme yolculukta son anda kurtarıldı

Göçmenler ölüme yolculukta son anda kurtarıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA