IKBY Gençlik ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, halkı hükümete karşı kışkırtmak ve şiddete teşvik etmesi nedeniyle NRT TV'nin Kürtçe ve Arapça yayınının bir hafta durdurulmasına karar verildiği ifade edildi.

NRT TV'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin televizyonu basıp yayını kestiği, bazı çalışanlarının da gözaltına alındığı kaydedildi.

Bunun yanında kanalın sahibi ve Yeni Nesil Hareketi Başkanı Şasivar Abdulvahid ise, başsavcılık tarafından hakkında açılan dava nedeniyle Süleymaniye Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Yeni Nesil Hareketi Üyesi Habad Nevzad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Avrupa'dan döndükten sonra Şasivar Abdulvahid, havalimanında güvenlik güçlerince gözaltına alındı ve şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz." dedi.

IKBY Başsavcılığı, anayasanın 221'inci maddesi gereğince "parti ve kamu binalarının yakılmasına sebebiyet vermesi ve mevcut hükümet tamamen düşürülene kadar protestolara devam etme" çağrısı yapan Abdulvahid hakkında dava açıldığını duyurmuştu.

Süleymaniye kentinde iki gündür devam eden hükümet karşıtı gösterilerde şimdiye kadar 5 kişi hayatını kaybederken, 93 kişi de yaralandı. Bunun yanında birçok parti ve kamu binası da öfkeli göstericiler tarafından ateşe verildi.

IKBY'de muhalefetin önde gelen partilerinden Goran (Deşişim) Hareketi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) güçlü olduğu Süleymaniye kent merkezinde bazı öğretmenlerin "yolsuzluk ve geciken maaşları" gerekçe göstererek dün başlattığı protesto kısa sürede kitlesel gösterilere dönüşmüştü.

Süleymaniye kent merkezinde başlayan gösteriler daha sonra birçok ilçeye yayıldı. Eski IKBY Başkanı Mesud Barzani liderliğindeki KDP'nin güçlü olduğu Erbil ve Duhok'ta ise herhangi bir protesto düzenlenmedi.

- IKBY'deki ekonomik kriz

IKBY'de 2014'ten bu yana ekonomik kriz yaşanıyor. Irak anayasasına göre, Erbil yönetimi ülkede elde edilen petrol gelirinden yüzde 17'lik bir paya sahip ancak, Nuri el-Maliki başbakanlığı döneminde IKBY'nin kendi başına petrol satmasını gerekçe göstererek, Erbil'in bütçeden alacağı payı 2014'te kesmişti.

Haydar el-İbadi'nin başbakan olması ve yeni hükümeti kurmasıyla Bağdat-Erbil yönetimleri, petrol satışında uzlaştı fakat Bağdat yönetimi halihazırda bütçe yetersizliğini gerekçe göstererek Erbil'in payının cüzi bir kısmını gönderiyor.

Bütçe kesintisiyle başlayan ekonomik kriz, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın üçte birini ele geçirmesi ve petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşle derinleşti. Erbil yönetiminin resmi verilerine göre, IKBY'de hükümetten maaş alan yaklaşık 1 milyon 400 bin memur bulunuyor.

Memurların maaşı, kesintili bir şekilde günlük ihraç edilen petrol gelirinden ödeniyordu. Erbil yönetimi, Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin Kerkük vilayetinde tam kontrolü sağlamasıyla petrol gelirlerinin yarısını kaybetti. Erbil yönetimi, Kerkük'teki kuyularla birlikte günlük ortalama 550 bin varil petrol ihraç ediyordu.

Öte yandan İbadi yönetimi ise bu sayının gerçeği yansıtmadığını savunarak, söz konusu memur kaydının merkezi yönetim tarafından yeniden tutulduğunu, bunun tamamlanması halinde ortaya çıkacak gerçek sayıya göre maaşların ödeneceğini ifade ediyor.