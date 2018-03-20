IKBY'de yasak sonrası ilk uluslararası uçuş gerçekleştirildi

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Irak Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Ürdün'ün başkenti Amman'a direkt sefer gerçekleştirdi.

Havalimanı Basın Sözcüsü Dana Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay süren yasağın sona ermesinin ardından Amman seferiyle Süleymaniye'den uluslararası uçuşların yeniden başladığını söyledi.

Yasak nedeniyle birçok hava yolu şirketinin operasyonlarını askıya almak zorunda kaldığını dile getiren Muhammed, gelecek günlerde seferlerin tam anlamıyla normale dönmesini beklediklerini aktardı.

Muhammed, Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan gelecek uçak sefer takvimine göre hareket ettiklerini kaydetti.

Süleymaniye'den aylar sonra gerçekleştirilen ilk uluslararası uçuşun yolcularından Celal Ahmed ise, "Yurt dışı seferlerin tekrar başlamasından çok mutluyum. Burası, dünyaya açılan önemli kapılarımızdan bir tanesi. Hem siyasi hem de ekonomik olarak büyük katkılarının olacağını umuyorum." diye konuştu.

Yurt dışı uçuş yasağının kaldırılmasının ardından Erbil Havalimanı'na dün Dubai'den bir yolcu uçağı inmişti, ancak henüz Erbil'den yurt dışına herhangi bir sefer yapılmadı.

Bağdat yönetiminin 29 Eylül 2017'de getirdiği yurt dışı uçuş yasağı öncesinde Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarına, Türkiye başta olmak üzere, İran, Ürdün, Suudi Arabistan, Avusturya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye'ye direkt uçak seferleri yapılıyordu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, geçen perşembe günü IKBY'deki havalimanlarına uygulanan yurt dışı uçuş yasağının kaldırıldığını açıklamıştı.