IKBY'deki Gayrimeşru Referandum Komisyonu'nun adı değiştirildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen gayrımeşru referandumun ardından, Bölgesel Yönetim, Yüksek Referandum Komisyonunun görevini tamamlandığını ve komisyonun isminin değiştirildiğini bildirdi.

Komisyon, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin başkanlığında Erbil'in Salahaddin kasabasında toplandı.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, tarafların "Bağdat, komşu ülkeler ve uluslararası toplumun, 25 Eylül'deki referanduma verdiği tepkilerle sonraki aşamada atılması gereken adımları ele aldığı" belirtildi.

Komisyon Üyesi İbrahim Halil, toplantı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, referandumun sonra ermesinden dolayı komisyon çalışmalarının sona erdirildiğini ve komisyonun isminin "IKBY Yüksek Siyasi Başkanlık" olarak değiştirildiğini söyledi.

"Komisyon görevini tamamladı"

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada ise "referandumun bitmesi dolayısıyla komisyonun görevini tamamladığı" bildirildi.

Bağdat ve komşu ülkelerle diyalog dilinin kullanılmasının önemi ifade edilen açıklamada, Irak'taki Şii dini merci Ayetullah Ali Sistani'nin sorunların diyalogla çözülmesi çağrısının sıcak karşıladığı kaydedildi.

Erbil yönetimine karşı alınan yaptırım kararlarına da değinilen açıklamada, "IKBY halkına karşı her türlü cezanın dayatılması, tehditlerin verilmesi tamamen reddedilmekte" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bölgenin istikrarının korunması gerektiği ifade edildi.