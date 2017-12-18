IKBY'deki kitlesel gösteride protestocular 4 siyasi parti merkezini ateşe verdi

IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) güçlü olduğu Süleymaniye kenti ile çevre bölgelerde düzenlenen gösterilerde, yaklaşık 3 yıldır memur maaşlarının kesintili şekilde ödenmesi ve kamu kurumlarındaki yolsuzluk protesto ediliyor.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Goran, KYB ve Kürdistan İslami Birlik Partisi'nin (Yekgirtu) Süleymaniye kentinin Piremegron kasabasındaki merkezleri göstericiler tarafından ateşe verildi. Söz konusu parti merkezlerinin bulunduğu binalarda hasar oluştu.

KDP'nin Süleymaniye ve Halepçe Sözcüsü Eta Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Piremegron kasabasındaki bazı göstericiler, parti merkezimize saldırıp, binayı ateşe verdi. Herhangi bir can kaybı yok." dedi.

Süleymaniye kent merkezindeki göstericilerin yer yer ateş yaktığı ve sokak başlarını tutmaya devam ettiği görülüyor.

Sabah saatlerinde Süleymaniye kent merkezindeki Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplanan bir grup öğretmenin başlattığı eylem, diğer memurlar ile vatandaşların da destek vermesiyle kısa sürede büyüyerek tüm kente yayıldı.