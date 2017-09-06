IKBY'deki referandum için 3 büyük parti resmi başvuruda bulunmadı

IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu'nun yerel basında çıkan açıklamasına göre, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Değişim Hareketi (Goran) ve Kürdistan İslami Topluluk (Komel) partilerinin şimdiye kadar 'bağımsızlık referandumu' çalışmaları için resmi kayıt yaptırmadığı bildirildi.

Mevcut seçim yasasına göre başvuruda bulunmayan partiler referandumda müşahit bulunduramıyor, propaganda çalışmalarına katılamıyor.

Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, referandumda 5 milyon 500 bin seçmenin oy kullanacağını ve referandum için 46 bin sandık kurulacağını açıklamıştı.

IKBY'de 5 Eylül'de başlayan propaganda süreci 22 Eylül tarihinde sona erecek.

IKBY'de muhalefette bulunan Goran ve Komel partileri geçtiğimiz günlerde yayımladıkları ortak bildiri ile bağımsızlık referandumunun ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.