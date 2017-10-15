IKBY'den, Irak Hükümeti'nin açıklamasına cevap: Kerkük'te PKK iddiaları asılsızdır
Irak Hükümeti’nin IKBY'nin Kerkük'e PKK terör örgütü unsurlarını yerleştirdiği suçlamasını yapmasının ardından Kürt Bölgesel Yönetimi’nden açıklama geldi. Barzani’nin danışmanın yaptığı açıklamada 'Kerkük'te PKK iddiaları asılsızdır' ifadesine yer verildi
- İHA
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