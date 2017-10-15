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IKBY'den, Irak Hükümeti'nin açıklamasına cevap: Kerkük'te PKK iddiaları asılsızdır

Irak Hükümeti’nin IKBY'nin Kerkük'e PKK terör örgütü unsurlarını yerleştirdiği suçlamasını yapmasının ardından Kürt Bölgesel Yönetimi’nden açıklama geldi. Barzani’nin danışmanın yaptığı açıklamada 'Kerkük'te PKK iddiaları asılsızdır' ifadesine yer verildi

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Irak Hükümeti, "IKBY, Kerkük'te PKK terör örgütü unsurlarını yerleştirdi, bu savaş ilanıdır" açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden karşılık geldi. IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin danışmanı yaptığı açıklamada "Kerkük'te PKK iddiaları asılsızdır" cevabını verdi. 

Bağdat: PKK'nın Kerkük'teki varlığı savaş ilanıdır

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