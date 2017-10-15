IKBY'den, Irak Hükümeti'nin açıklamasına cevap: Kerkük'te PKK iddiaları asılsızdır

Irak Hükümeti, "IKBY, Kerkük'te PKK terör örgütü unsurlarını yerleştirdi, bu savaş ilanıdır" açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden karşılık geldi. IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin danışmanı yaptığı açıklamada "Kerkük'te PKK iddiaları asılsızdır" cevabını verdi.