IKBY: Çözüm için Bağdat hazırsa biz de oluruz

Süleymaniye kentindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüroyu ziyaret eden Barzani, KYB Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümü ve memur maaşlarının gönderilmesine de değinen Barzani, "Tavrımız açık, Irak anayasası çerçevesinde 2005'ten bu yana meydana gelen tüm sorunları çözmeye hazırız. Bağdat hazırsa biz de oluruz." dedi.

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IKBY'de muhalefet cephesindeki Goran (Değişim) Hareketi, İslami Toplum Partisi (Komel) ve Dr. Berhem Salih başkanlığındaki "Demokrasi ve Adalet için Koalisyon"dan oluşan ortak heyetin başkent Bağdat'ı ziyaret edip, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüşmesine dair Barzani, "Diğer siyasi partilerin de onlarla beraber olması gerekiyordu. Tek ses ve güçlü bir şekilde Kürtlerin haklarını talep edilebilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin IKBY'deki milletvekili seçimlerin kesin tarihinin ne zaman belirleneceği sorusuna ise Barzani, önümüzdeki hafta içerisinde seçim tarihinin belirleneceği yanıtını verdi.

Bunun yanında KYB Politbüro Sorumlusu Bahtiyar ise son birkaç gündür Bağdat'tan memur maaşlarının gönderilmesi konusunda iyi haberlerin geldiğini belirterek, referandumundan dolayı 29 Eylül tarihinden bu yana kapanan Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının tekrar açılacağına bazı iyi açıklamaların kulaklarına geldiğine dikkati çekti.

Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri ve İran Muhafızlar Ordusu Eski Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rezayi, dün yaptığı açıklamada İran'daki gösteri planlarının ABD ve Suudi Arabistan tarafından birkaç ay önce Erbil kentinde yapıldığını iddia etmişti.