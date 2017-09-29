IKBY İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız sınır kapılarının Irak yönetimine teslim edilmesi konusunda yetkililerden herhangi bir talimat almadı ve bu konuda herhangi bir öneri sunulmadı. " ifadeleri kullanıldı.

Irak Sınır Kapıları Heyeti'nden bu sabah yapılan açıklamada, IKYB'deki sınır kapılarını teslim almak için asker ve subaylardan oluşan 3 kafile gönderilmesinin planlandığı belirtilmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise salı günü yaptığı açıklamada sınır kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmemesi halinde IKBY'ye çift yönlü tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracaklarını bildirmişti.

IKBY'nin kontolündeki bölgelerde birisi Türkiye, ikisi İran ile olmak üzere 3 sınır kapısı bulunuyor.