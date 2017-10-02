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IKBY'den Sistani'nin çağrısına yanıt: Müzakerelere hazırız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Iraklı Şiilerin dini mercii Ali es-Sistani'nin çağrısı üzerine Bağdat ile müzakerelere hazır olduklarını açıkladı.

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IKBY'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Çoğu Kürdistan partileri temsilcileri olarak, Ayetullah Ali es-Sistani'nin çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Sistani'nin diyaloğa dönülmesi çağrısı başvurduğumuz yolla örtüşüyor. Diyalog, Bağdat ve Erbil arasında askıya alınan konuların çözümünde tek yoldur." denildi.
 
Bu girişimin barış, toplumsal güvenliği sağlama ve şiddet ile tehdidi bertaraf etmede önemli olduğu belirtilerek, "Mercinin girişiminden hareketle Irak hükümetiyle direkt ve ciddi müzakerelere hazır olduğumuzu duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.
 
Sistani referandum sonrası yayımladığı mesajında, "Ülkenin bölünmesine yönelik girişimler ve kuzeyinin koparılmasından üzüntü duyuyoruz. Krizin çözümü için herkes anayasaya geri dönsün ve Federal Mahkeme'nin kararına uysun" ifadelerini kullanmıştı.
 
Irak merkezi yönetimi de bu sabah yaptığı açıkklamayla, IKBY'den Bağdat ile diyaloğa geçebilmesi için referandum sonuçlarını iptal etmesini istedi.
 

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