IKBY'li yetkililer: İran dün kapattığı kara sınır kapılarını tekrar açtı

Süleymaniye'deki Pervezhan Kara Sınır Kapısı Basın Sorumlusu Aram Sayehan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İran'ın sınır üzerinde askeri tatbikat başlatmasından dolayı, sınır kapısı sadece bir günlük geçici olarak kapatıldı. Şu anda sınırdaki geçişler normal şekilde devam ediyor." dedi.

Sayehan, kendileriyle temasa geçen İranlı yetkililerinin "askeri tatbikat sebebiyle sınır kapılarının geçici süreliğine bazen kapanabileceği uyarısında bulunduğunu" aktardı.

Öte yandan Erbil'deki Hacı Omeran Sınır Kapısı'ndan da ticari ürün ve yolcu geçişlerinin devam ettiği, ticari araç trafiğinde herhangi bir aksamanın yaşanmadığı belirtildi.

Hacı Omeran Kaymakamı Ferzeng Ahmed, "İran'ın dün yaptığı askeri tatbikatın, sınır kapısı üzerinde herhangi bir etkisi söz konusu değil. Aksine araçların geçişinde artış yaşandı." ifadelerini kullandı.

IKBY ile 4 sınır kapısı olan İran, dün Irak ordusu ile yaptığı askeri tatbikattan dolayı sınır kapılarının geçici olarak kapandığını duyurmuştu.