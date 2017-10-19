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IKBY'nin Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver: ABD'nin hiçbir rolü yok, arabuluculuk bile yapmıyorlar

IKBY'nin Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, yaşananlarla ilgili uluslararası bir girişimin olması gerektiğini söyledi, ABD'ye sitem etti.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge Bakanlığı'nın genel sekreteri Cabbar Yaver, yurt dışından gelecek bir girişimin Kuzey Irak'taki çatışmanın tek çözümü olabileceğini belirtti.

"ULUSLARARASI BİR GİRİŞİM OLMALI"

Yaver, "Uluslararası bir girişim olmalı. İçerde veya Irak tarafından bir girişimin olmasını tasvir bile edemiyorum. Bölge içindeki ve bölge ile Irak hükümeti arasındaki çatışmalara uluslararası müdahaleye ihtiyaç var" dedi.

ABD'YE SİTEM: HİÇBİR ŞEY YAPMIYORLAR, ARABULUCULUK BİLE YOK!

Uluslararası toplumun bu konuda henüz hiçbir şekilde kendini göstermediğini söyleyen Yaver, "(ABD öncülüğündeki DEAŞ'a karşı) Uluslararası koalisyonun bu hareketlerdeki hiçbir rolü yok, arabuluculuk bile yapmıyorlar. Erbil'de konsolosluklara sahip ülkeler ve Birleşmiş Milletler de hiçbir şey yapmıyor" diye ekledi.

Kaynak: AHaber

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