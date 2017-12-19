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IKBY'nin 'Peşmerge'ye saldırı hazırlığı var' iddiasına yalanlama

Irak Savunma Bakanlığı, Peşmerge güçlerine saldırı düzenleneceği iddialarını yalanladı.

  • AA
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Savunma Bakanlığı'na bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı tarafından ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.
 
Resul, Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin, Peşmerge mevzilerine doğru bir hareketinin söz konusu olmadığını, bölgelerinden ayrılmadıklarını belirtti. IKBY Güvenlik Ajansı, dün merkezi hükümete bağlı ortak güçlerin
Peşmerge'nin elinde tuttuğu bölgelere saldırmak için hazırlık yaptığını iddia etmişti.
 

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