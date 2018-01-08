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İki gün önce meydana gelen gemi kazasının faciaya dönüşmesinden endişe ediliyor

Doğu Çin Denizi'nde iki gün önce meydana gelen gemi kazası sonrası sonrası olayın çevresel bir felakete dönüşmesi konusunda endişeler artıyor.

  • AFP
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Doğu Çin Denizi'nde iki gün önce meydana gelen gemi kazası sonrası sonrası olayın çevresel bir felakete dönüşmesi konusunda endişeler artıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yanmaya devam eden geminin çevreye vereceği zararın minimuma indirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

30 İranlı ile 2 Bangladeşli ise halen kayıp durumda.

ABD Deniz Kuvvetleri de kurtarma çalışmalarında Çin'e destek olması için bir askeri uçağını bölgeye gönderdi.
Denize yayılan petrolün çevresel anlamda yarattığı tehlikenin boyutları henüz bilinmiyor.

Tankerin kondensat isimli ultra hafif petrol taşıdığı ve çevre için ham petrole göre çok daha büyük tehlike yaratabileceği belirtiliyor.

BBC'ye konuşan enerji uzmanı John Driscoll, kondensat petrol için, "kokusuz ve renksiz olabileceği için, denizde tanımlanması, zapt edilmesi ve temizlenmesi çok daha zor" açıklamasını yaptı.

Çin gemisinde bulunan 21 mürettebat ise kurtarıldı.

Kurtarma çalışmalarına katılan Güney Kore, bölgeye bir sahil güvenlik gemisi ile helikopter gönderdi.

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