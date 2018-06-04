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İki lider, "genel olarak devletlerin düşmanca davranışlarına karşı güçlü ve birlik içinde bir tutum almak" konusunda görüş birliğine vardı

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

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Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamaya göre, May, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatında AB'ye gümrük vergisi uygulama kararıyla ilgili kaygısını dile getirdi, kararın haksız ve derinden hayal kırıklığı yaratıcı olarak nitelendirdi. ABD, AB ve İngiltere’nin ulusal güvenlikleri bakımından yakın müttefikler olduğunu belirten May, ülkesinin açık ve adil ticaret değerlerine verdiği önemin altını çizdi.

May, ABD’nin kararından etkilenecek istihdamın korunmasının da önemini vurgularken, iki lider özelde bu konuyu, genel olarak da özgür ve adil küresel ticaret konusunu G7 zirvesinde ele almak konusunda görüş birliğine vardı.

Kuzey Kore konusuna da değinilen görüşmede, May’in Trump’a bu ülkenin lideri ile görüşmesi öncesinde tam desteğini ilettiği kaydedildi. May ve Trump, Kuzey Kore’nin balistik füze kapasitesinin tam, doğrulanabilir ve geri dönülemez biçimde ortadan kaldırılmasını öngören bir anlaşmaya duyulan ihtiyaç üzerinde anlaştı.

Liderler petrol pazarının istikrarının önemini de ele alırken, May, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile hafta sonunda gerçekleştirdiği ve istikrarın hem üreticilerin hem de tüketicilerin çıkarına olduğu konusunda anlaştıkları telefon görüşmesi hakkında ABD Başkanını bilgilendirdi.

Yemen sorununa da değinen May ile Trump, bu ülkedeki çatışmaya kalıcı siyasi çözüm getirmenin gereği üzerinde anlaştı. Yemen’deki insani krizi derinleştirecek adımlardan kaçınılmasının önemi üzerinde duran liderler, İran’ın bölgedeki istikrarı bozan eylemlerine birilikte karşı durmak konusunda anlaştı.

May ve Trump, "genel olarak devletlerin düşmanca davranışlarına karşı güçlü ve birlik içinde bir tutum almak" konusunda görüş birliğine vardı.

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