İngiltere, kara sularına yaklaşan Rus savaş gemisinin önünü kesti
İngiliz Kraliyet Donanmasına ait bir savaş gemisi, İngiltere kara sularına yaklaştığı tespit edilen Rus savaş gemisine, bölgeden uzaklaşana kadar eşlik etti.
- AA
Donanmadan yapılan açıklamada, dün Kuzey Denizi'nden geçen Amiral Kuznetsov adlı Rus uçak gemisinin İngiltere'ye yaklaştığının tespit edilmesi üzerine donanmaya ait HMS St Albans adlı geminin devreye girdiği kaydedildi.
Açıklamada, İngiltere'nin bir ada olduğu ve adayı çevreleyen denizlerdeki güvenliğin hayati önem taşıdığı hatırlatılarak söz konusu Rus gemisine "ulusal çıkarlar alanındaki faaliyetlerin takibi" çerçevesinde Kuzey Denizi'ndeki güzergahı boyunca eşlik edildiği belirtildi.
Bu arada Kraliyet Donanması aynı açıklamasında, pazar akşamı iki Rus gemisinin daha adanın karasularına yaklaşması üzerine gemilerin Kraliyet Donanmasına ait bir başka gemi ve helikopter tarafından takibe alındığını duyurdu.
Gelişmelere ilişkin açıklamada bulunan İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, "Konu ülkemizi, halkımızı ve ulusal çıkarlarımızı korumaya gelince İngiltere'nin gözü asla korkutulamaz." dedi.
Yaklaşık bir yıl önce İngiliz savaş gemileri ve jetleri, Manş Denizi'nden geçerken İngiltere kara sularına yaklaştığı tespit edilen Rus gemilerini yakından takip etmiş, gelişmeler ülke gündeminde geniş yer bulmuştu.
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