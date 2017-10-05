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İkinci Dünya Savaşı’nda batırılan ilk gemi bulundu

Yeni bulunan bir enkazın, İkinci Dünya Savaşı’nda batırılan ilk gemiye ait olduğu tahmin ediliyor.

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Batık gemi arayıcısı David Mearns, İrlanda açıklarında deniz radarıyla gördüğü enkazın Athenia isimli transatlantik yolcu gemisine ait olduğunu söyledi. Büyük Britanya 1939’da Hitler’e savaş ilan ettikten saatler sonra, Alman denizaltısı gemiyi vurarak 100’den fazla kişinin ölümüne neden olmuştu.
 
Çok sayıda ABD’linin de ölenler arasında olması ve Almanya’nın ABD’nin savaşa katılmasını istememesi nedeniyle, Almanya gemiyi batırdığını uzun süre reddetmişti. Ancak gerçek savaş sonrası Nazilerin yargılandığı Nürnberg Mahkemeleri’nde ortaya çıkmıştı.

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