Fransız siyasetçilerden ikinci turda Macron'a destek

Kamu yayıncısı France 2'nin Fransa'da cumhurbaşkanı seçimin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre, Macron ve Le Pen'in ikinci tura kalmasıyla ülkede ilk kez merkez sağ ve merkez soldaki iki ana parti yarış dışı kaldı.

Sandık çıkış anketlerinin ardından Fransız siyasetçiler, ikinci turda aşırı sağcı Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmemesi için Macron'a oy verilmesi çağrısında bulundular.

Başbakan Cazeneuve, Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, Sosyalist Parti'nin adayı Benoit Hamon, Cumhuriyetçiler Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı François Fillon, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, eski Başbakan Manuel Valls, Macron'a oy verme konusunda çağrı yapan siyasetçiler arasında yer aldı.

Başbakan Cazeneuve, seçimin ardından yaptığı konuşmada, Ulusal Cephe Partisi'nin neden olduğu 2002'deki şokun ardından bugün de ikinci tura kalmasının cumhuriyetçileri açık ve güçlü bir duruşa davet ettiğini belirterek, "Ulusal Cephe'nin Fransa'yı geriye götürecek feci projesine son vermek için cumhuriyetçileri ciddiyetle Emmanuel Macron'a oy vermeye çağırıyorum." dedi.

Ayrault, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Açık bir seçim: Bütün sol ve bütün cumhuriyetçilerin Fransa, Cumhuriyet ve Avrupa için Emmanuel Macron'a oy verme noktasında seferber olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı için ilk turda yarışan Fillon, konuşmasında, Le Pen'in Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma ve ortak para biriminden ayrılma konusundaki söylemleri ile daha kapalı bir Fransa'yı içeren programına vurgu yaptı ve taraftarlarına Macron'a oy verme çağrısı yaptı.

Sosyalist Parti'nin adayı Hamon, konuşmasında, solun ölmediğini kaydederek, seçmenlerine "Sizi Emmanuel Macron'a oy vererek Ulusal Cephe'yi ve aşırı sağı en güçlü şekilde yenmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Paris Belediye Başkanı Hidalgo ve eski Başbakan Valls de aşırı sağa karşı Macron'u destekleme çağrısında bulundu.