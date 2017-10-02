ILO Genel Direktörü Ryder: Türk halkının zordaki insanlara yardım elini uzattığını gördüm

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, "Türkiye, en çok mülteci kabul eden ülke konumundadır. 2016 yılının nisan ayında Harran'da mülteci kampını ziyaret ettiğim zaman Türk halkının zor durumdaki bu insanlara ne kadar dayanışma, şefkat ve yardım elini uzattığını gördüm." dedi.

Ryder, Hilton İstanbul Bomonti Otel'de düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütü 10. Avrupa Bölge Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Daimi barışın ancak sosyal adaletle korunacağını dile getiren Ryder, "Bu konuda, şimdi gerilimler ve çatışmalar var. Bu şekilde yaşamanın temel yönleri sorgulanıyor. Avrupa, çeşitli ve epeyce zor bir testten geçti aslında. Bir yandan bireysel, bir yandan da toplu olarak, hem terörizmin yarattığı sorunlardan hem de kendi sınırlarının ötesinde yaşanan çatışma ve yoksulluklardan mülteci akınına maruz kaldılar. Bu durum bize iki gerçekliği gösteriyor. Türkiye, en çok mülteci kabul eden ülke konumundadır. 2016 yılının nisan ayında Harran'da mülteci kampını ziyaret ettiğim zaman Türk halkının zor durumdaki bu insanlara ne kadar dayanışma, şefkat ve yardım elini uzattığını gördüm." diye konuştu.

Ryder, 2008'de Avrupa'nın ekonomik krizle sarsıldığını anlatarak, bunun zaman içinde ekonomik, sosyal ve çalışma hayatını etkileyen bir duruma dönüştüğünü söyledi. Krizin sonuçlarının dünya savaşları sonrası durumları da aştığını aktaran Ryder, Oslo ve Lizbon'da yapılan toplantılarda ele alnınan konuları anımsattı.

Ryder, şimdi İstanbul'da bir araya geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Son yıllarda olanı biteni konuşmak için iyi bir fırsat olacak. Çünkü krizin en derin noktalarından, bazen belirsizlik içinde bazen kırılgan bazen yavaş da olsa bir çıkış süreci içerisindeyiz. Elbette bölgesel birçok farklılık var. Bölgemizde toplam olarak makroekonomik rakamlar, çok kısa zaman öncesine göre bile çok iyi durumda."

Ryder, Uluslararası Para Fonu'nun bu konu hakkında son dönemde uyarılarda bulunduğunu anımsatarak, iş gücü piyasalarında yüzeysel iyileştirmelerin bir işe yaramadığını kaydetti.

İnsanların bu politikaların sonuçlarından bunaldığını dile getiren Ryder, "Politika yapıcıların ve kurumların kapasitesine olan güvenin sarsılması söz konusu. Bu, önümüzdeki dönemde daha iyi performans için atılacak adımları daha fazla engelleycektir. Avrupa ve Orta Asya aslında çok ciddi varlıklara ve imkanlara sahiptir." dedi.

Ryder, çalışma hayatında temel ilkelerin ve hakların saygı görmesinde, bir mutabakat söz konusu olduğunu belirterek, ILO'nun temel sorumluluklarından birinin de uluslararası sorumlulukların her yerde tam ve büyük oranda saygı görmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ryder, "15 Temmuz'da yaşanan olaylar, Türkiye'de bütün sektörlerden demokratik hak ve özgürlükler kapsamında cesur ve barışçıl bir karşılık buldu. Bu durumu Avrupa, uluslararası toplum ve ILO da çok iyi karşıladı. Hayatlarını kaybeden Türk arkadaşlarımızın yasını hep birlikte tutuyoruz." ifadelerini kullandı.