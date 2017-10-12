IMF Başkanı Lagarde'den Brexit konusundaki açıklaması

IMF Başkanı Christine Lagarde, dünyada giderek artan gelir eşitsizliğini çözmenin en etkili yolunun kadın erkek arasındaki farkları gidermek olduğu belirterek "İş gücü piyasasına ya da finansmana erişim olsun, ücretler arasındaki fark olsun, kadın erkek arasındaki farkların giderilmesi, eşitsizliklerin azaltılmasında büyük başarı sağlayacaktır. Bu tüm dünya için geçerli." dedi.

Lagarde, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında basın brifingi düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Küresel toparlanmanın, belli başlı gelişmiş ve yükselen ekonomilerin güçlenmesiyle hızlanmasına karşın tamamlanmadığına işaret eden Lagarde, geçen sene 48 ülkenin ekonomik daralma yaşadığını kaydetti.

Lagarde, büyümeyi sürdüren ülkelerde dahi önemli ekonomik sorunların bulunduğunu vurgulayarak finansal dalgalanmanın, gelir dağılımı eşitsizliğinin ve korumacı politikaların küresel ekonomi için tehlike arz ettiğini dile getirdi.

Yıllık toplantılar nedeniyle Washington’da olan 189 üye ülkenin finans bakanları ve Merkez Bankası başkanlarıyla bu sorunlara çözüm arayacaklarını dile getiren Lagarde, "Zaman kanaatkar davranma zamanı değil. Daha fazla ülke ve insanın toparlanmadan yararlanmasını sağlayacak politikaları hayata geçirme zamanı" ifadelerini kullandı.

EŞİTSİZLİĞİ GİDERMENİN EN ETKİLİ YOLU

Lagarde, özellikle giderek artan gelir eşitsizliğini çözmek için en etkili yolun kadın erkek arasındaki farkları gidermek olduğunu söyleyerek “İş gücü piyasasına ya da finansmana erişim olsun, ücretler arasındaki fark olsun, kadın erkek arasındaki farkların giderilmesi, eşitsizliklerin azaltılmasında büyük başarı sağlayacaktır. Bu tüm dünya için geçerli” değerlendirmesini yaptı.

Gelir eşitsizliğini azaltmanın büyümeyi destekleyeceğini vurgulayan Lagarde, başta vergilendirme olmak üzere mali politikaların da eşitsizlikle mücadelede kullanılabileceğini belirtti.

Lagarde, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) konusundaki bir soru üzerine, tarafların anlaşmaya varmadan birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığına işaret ederek "Birleşik Krallık'ın anlaşmaya varılmadan AB'den ayrılabileceğini hayal dahi edemiyorum." dedi.

Brexit’in uygun şekilde gerçekleşmesinin belirsizlikleri ve endişeleri azaltmak için büyük önem taşıdığının altını çizen Lagarde, ayrıca müzakerecilerin, şirketlerden önce insanları düşünmesi gerektiğini söyledi.