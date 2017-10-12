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IMF Başkanı Lagarde'den Brexit konusundaki açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) konusundaki bir soru üzerine, tarafların anlaşmaya varmadan birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığına işaret ederek 'Birleşik Krallık'ın anlaşmaya varılmadan AB'den ayrılabileceğini hayal dahi edemiyorum.' dedi.

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IMF Başkanı Christine Lagarde, dünyada giderek artan gelir eşitsizliğini çözmenin en etkili yolunun  kadın erkek arasındaki farkları gidermek olduğu belirterek "İş gücü piyasasına ya  da finansmana erişim olsun, ücretler arasındaki fark olsun, kadın erkek  arasındaki farkların giderilmesi, eşitsizliklerin azaltılmasında büyük başarı  sağlayacaktır. Bu tüm dünya için geçerli." dedi. 

Lagarde, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında basın  brifingi düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Küresel toparlanmanın,  belli başlı gelişmiş ve yükselen ekonomilerin güçlenmesiyle hızlanmasına karşın  tamamlanmadığına işaret eden Lagarde, geçen sene 48 ülkenin ekonomik daralma  yaşadığını kaydetti.

Lagarde, büyümeyi sürdüren ülkelerde dahi önemli ekonomik sorunların  bulunduğunu vurgulayarak finansal dalgalanmanın, gelir dağılımı eşitsizliğinin ve  korumacı politikaların küresel ekonomi için tehlike arz ettiğini dile getirdi.

Yıllık toplantılar nedeniyle Washington’da olan 189 üye ülkenin finans  bakanları ve Merkez Bankası başkanlarıyla bu sorunlara çözüm arayacaklarını dile  getiren Lagarde, "Zaman kanaatkar davranma zamanı değil. Daha fazla ülke ve  insanın toparlanmadan yararlanmasını sağlayacak politikaları hayata geçirme  zamanı" ifadelerini kullandı.

EŞİTSİZLİĞİ GİDERMENİN EN ETKİLİ YOLU

Lagarde, özellikle giderek artan gelir eşitsizliğini çözmek için en  etkili yolun kadın erkek arasındaki farkları gidermek olduğunu söyleyerek “İş  gücü piyasasına ya da finansmana erişim olsun, ücretler arasındaki fark olsun,  kadın erkek arasındaki farkların giderilmesi, eşitsizliklerin azaltılmasında  büyük başarı sağlayacaktır. Bu tüm dünya için geçerli” değerlendirmesini yaptı.

Gelir eşitsizliğini azaltmanın büyümeyi destekleyeceğini vurgulayan  Lagarde, başta vergilendirme olmak üzere mali politikaların da eşitsizlikle  mücadelede kullanılabileceğini belirtti.

Lagarde, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit)  konusundaki bir soru üzerine, tarafların anlaşmaya varmadan birbirinden  ayrılmasının mümkün olmadığına işaret ederek "Birleşik Krallık'ın anlaşmaya  varılmadan AB'den ayrılabileceğini hayal dahi edemiyorum." dedi.

Brexit’in uygun şekilde gerçekleşmesinin belirsizlikleri ve endişeleri  azaltmak için büyük önem taşıdığının altını çizen Lagarde, ayrıca  müzakerecilerin, şirketlerden önce insanları düşünmesi gerektiğini söyledi.

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