Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

IMF ve Dünya Bankası 2021 toplantıları için Marakeş'i seçti

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, 2021'de yapılacak yıllık toplantılarının Fas'ın Marakeş kentinde düzenleneceğini açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İki kurumdan yapılan ortak açıklamada, 2021 yılının ekim ayında gerçekleşecek IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantılarına Marakeş'in ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Her yıl ekim ayında gerçekleştirilen yıllık toplantılar her üç yılda bir IMF ve Dünya Bankası'nın merkezlerinin bulunduğu Washington'ın dışında yapılıyor. Bu sene Endonezya'da yapılacak IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları, 2009 yılında İstanbul, 2012 yılında Tokyo, 2015 yılında ise Lima'da düzenlenmişti.

IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları 189 üye ülkenin maliye bakanlarını, merkez bankası başkanlarını, özel sektör yöneticilerini, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ve medya mensuplarını küresel önem taşıyan meseleleri tartışmak üzere bir araya getiriyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA