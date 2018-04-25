IMF ve Dünya Bankası 2021 toplantıları için Marakeş'i seçti

İki kurumdan yapılan ortak açıklamada, 2021 yılının ekim ayında gerçekleşecek IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantılarına Marakeş'in ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Her yıl ekim ayında gerçekleştirilen yıllık toplantılar her üç yılda bir IMF ve Dünya Bankası'nın merkezlerinin bulunduğu Washington'ın dışında yapılıyor. Bu sene Endonezya'da yapılacak IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları, 2009 yılında İstanbul, 2012 yılında Tokyo, 2015 yılında ise Lima'da düzenlenmişti.

IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları 189 üye ülkenin maliye bakanlarını, merkez bankası başkanlarını, özel sektör yöneticilerini, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ve medya mensuplarını küresel önem taşıyan meseleleri tartışmak üzere bir araya getiriyor.