Independent: Trump'ı, Esed'i vurmaya kızı Ivanka ikna etti

Independent'ın, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un Başbakan Theresa May ile Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a gönderdiği bir raporu gören kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin İdlib bölgesindeki Han Şeyhun kasabasında düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırı haberlerini görünce 'derinden sarsıldığı' belirtildi.

'IVANKA'NIN TEPKİSİ ETKİLİ OLDU'

Fakat Independent'ın kaynaklarına göre, kızı Ivanka'nın kimyasal saldırı haberleri karşısındaki tepkisinin Oval Ofis'in üzerinde önemli bir etkisi oldu. Nitekim İngiliz Büyükelçi Darroch, raporunda, Ivanka Trump'ın 'kimyasal saldırının ardından Suriye'den gelen fotoğraflar karşısında acı içerisinde ve çok öfkeli olduğunu' ifade ettiği tweet'ten de bahsetti.

​Ivanka Trump, Suriye'nin vurulması ardından paylaştığı bir tweet'teyse şu ifadeleri kullanmıştı: "İçerisinde bulunduğumuz dönem, zor kararlar almayı gerektiriyor. İnsanlığa karşı işlenen bu korkunç suçları kabul etmeyi reddettiği için babamla gurur duyuyorum."

​ABD Deniz Kuvvetleri, Suriye hükümetinin Han Şeyhun'da kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialar üzerine Humus yakınlarındaki Şayrat Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlemişti. Böylece ABD, Suriye ordusunu ilk kez kasıtlı olarak hedef almış olmuştu.

Trump, Florida'daki evinde düzenlediği basın toplantısında, 7 Nisan'da düzenlenen operasyonun talimatını kendisinin verdiğini açıklamıştı.