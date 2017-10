İngiliz askerleri EUFOR tatbikatı için Bosna-Hersek'te

EUFOR Komutanı Tümgeneral Anton Waldner, Bosna-Hersek hükümetinin bölgede güvenliği tesis edebilmesi adına EUFOR'un her an, Bosna-Hersek'teki her noktaya ve her türlü güvenlik tehdidine karşı reaksiyon gösterme kabiliyeti olduğunu ve yedek kuvvetleri tam vaktinde konumlandıracak mekanizmalara sahip olduğunu vurguladı.

Tümgeneral Waldner, askerlerin bölgeye intikalinden sonra yaptığı açıklamada "Bu tatbikat, bölgede güven ve istikrarın tesis edilmesini desteklemeye yönelik olarak EUFOR'un yedek kuvvetlerden destek alma kabiliyetini geliştirmeyi amaçlamaktadır." dedi.

11-15 Ekim arasında gerçekleştirilecek olan Barışı Destekleme Harekatı'nın bir ayağı da, başkentin 30 km güneybatısında bulunan Pazaric şehrinde olacak.

Bu tatbikat, kendi acil durum planlarını test edebilmeleri açısından Bosna-Hersek Silahlı Kuvvetleri ve EUFOR'un birlikte gerçekleştirecekleri ilk tatbikat olma özelliğini taşıyor.