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İngiliz basını: 2018'de Türkiye tercih edilecek

Türkiye 2017'nin ikinci yarısında toparlamaya başladığı turizm rakamlarını gelecek yıl katlayacak. İngiliz The Times gazetesi İngiliz Seyahat Acentaları Birliği'nin (ABTA) raporunu konu aldı.

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Türkiye'nin Rusya ile yaşadığı sorunlar, Almanya ile yaşanan siyasi sürtüşmeler turizme olumsuz etki etmişti. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında büyük bir atılım yapan Türk Turizm sektörü, siyasi uyuşmazlıkları bir kenara bırakarak adeta şaha kalktı.İngiliz Seyahat Acentaları Birliği'nin (ABTA) açıklamasına göre 2018 yılında turizm endüstrisi adeta Türkiye'nin yılı olacak. Türkiye'ye yönelimin artacağının yazıldığı haberde çevreci turizmin de bir diğer seçenek olacağı belirtildi.
 
2018'DE TÜRKİYE'Yİ DAHA ÇOK TERCİH EDECEKLER
 
Açıklamada rezervasyon rakamlarını dikkate alan gazete, göz önüne alınan rakamlarda turistlerin 2018 yılı içerisinde Türkiye'yi daha çok tercih edeceği belirtildi.
 
YÜZDE 70 ARTIŞ
 
Rezervasyon miktarlarına göre yapılan haberde, Türkiye'ye yönelik ön satış ve rezervasyonların yüzde 70 artış gösterildiği belirtilirken, bu rakama en yakın Mısır'ın olduğu, oranın da yüzde 24 rakamında kaldığı belirtildi. Ayrıca yapılan araştırmada, turistlerin politik sorunlar ve terör endişeleri nedeniyle uzak durduğu bu iki ülkede güvenlik artmış olduğu belirtildi.(Ensonhaber)

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