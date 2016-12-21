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Daily Mail'in 'kıyafet' tweet'i tepki çekti

İngiliz Daily Mail gazetesi Rus büyükelçiyi öldüren saldırgan Mert Mevlüt Altıntaş’ın giyimiyle ilgili tweet attı. Gazetenin bu paylaşımı çok sayıda tepki aldı.

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Ankara'daki sergi açılışında suikasta kurban giden Rus büyükelçinin yankıları sürerken İngiliz Daily Mail gazetesinin attığı bir tweet okuyucuların tepkisini çekti.
 
​Saldırgan polis memuru Mert Mevlüt Altıntaş’ın kıyafetiyle ilgili olarak Twitter hesabından, “Rus Büyükelçi, takım elbise giyip kravat takan, kılığı kıyafetinde yerinde biri tarafından vuruldu” paylaşımda bulunan Daily Mail’in olaya yaklaşımı çok sayıda kişi tarafından eleştirildi.
 
​Gazetenin paylaşımına Twitter’dan yanıt veren bir kişi, “Yani, şimdi de birilerini öldürdükleri zaman teröristlerin ne giydikleriyle mi ilgileniyoruz” derken, bir diğer kullanıcı ise, “Çünkü birinin öldürüldüğünü gördüğümde suikastçiye ‘Kimin tasarımını giyiyorsun’ diye sormak isterim” yorumunda bulundu.
 
​Daily Mail’in yaşananlarla ilgili olarak ‘yanlış’ noktaya odaklandığını savunan sosyal medya kullanıcılarından biri de, “Takım elbisenin fiyatını öğrenebildiniz mi? Ya da bu kadar zayıf kalmak için nasıl beslendiğini?” sorularını yöneltti.

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