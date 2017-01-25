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İngiliz hükümeti May'in Türkiye ziyaretini fırsat olarak görüyor

İngiliz hükümeti, Başbakan May'in hafta sonu Türkiye'ye yapacağı ziyareti iki ülke ilişkileri açısından fırsat olarak gördüğünü bildirdi.

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İngiltere Başbakanlığı Sözcüsü düzenlediği haftalık basın brifinginde AA muhabirinin, Başbakan Theresa May'in 28 Ocak Cumartesi günü yapacağı Türkiye ziyaretine ilişkin sorusunu yanıtladı.
 
Sözcü, Başbakan May'in ABD ziyaretinin ardından Ankara'ya geçeceğini söyleyerek, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'la görüşeceğini kaydetti. Başbakanlık Sözcüsü, "Başbakan May, Türkiye'nin bir an önce ziyaret etmek istediği ülkelerden biri olduğunu söylemişti. Çünkü Türkiye bizim için özellikle güvenlik, savunma ve ticaret alanlarında oldukça önemli bir ortak. Bu ziyaret, bu alanlarla ilgili görüşmek için bir fırsat olacaktır." dedi.
 
"Bu ziyaret birçok konuyu görüşme fırsatı verecektir"
Ziyaret sırasında iki ülke arasında savunma ya da güvenlikle ilgili anlaşmalar imzalanma ihtimaline ilişkin ise Sözcü, "Bu ziyaret, iş birliğimizi ve karşı karşıya olduğumuz ortak zorluklarla ilgili birçok konuyu görüşme fırsatı verecektir. Irak'ta ve Suriye'de DEAŞ'a karşı verdiğimiz ortak mücadelenin olumlu etkilerini, Türkiye gibi ülkelerde görüyoruz. Özel anlaşmalarla ilgili ise ziyaretin nasıl geçtiğine ve sonuçlarına bakacağız." açıklamasında bulundu.
 
Kıbrıs konusunun da May'in Türkiye ziyaretinin gündeminde bulunacağını dile getiren Başbakanlık Sözcüsü, Kıbrıs sorununun çözümündeki mevcut ivmenin korunmasını istediklerini ve İngiltere'nin bu yöndeki çabalara desteğinin süreceğini vurguladı.
 
İngiltere Başbakanlığının haftalık düzenlediği basın brifinglerinde geleneksel kural olarak kayıt alınmasına müsaade ediliyor ancak Başbakanlık Sözcüsünün isminin haberlerde kullanılmasına izin verilmiyor.

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