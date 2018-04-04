İngiliz İşçi Partisi yetkilileri, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'lileri ziyaret ederek destek sözü verdi

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kentindeki terör örgütü PKK/PYD-YPG'li teröristleri ziyaret eden İngiltere Lordlar Kamarası'nda yer alan İşçi Partisi yetkilisi Maurice Glasman, Reuters'ın aktardığına göre, "Sizi yok etmek isteyen herkese karşı desteğimizi sunmak için uzun vadeli bir ilişki kurmak üzere burada bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.



"Tüm kalbimizle ve dayanışma irademizle buradayız." diyen Glasman, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan, terör örgütü PKK/YPG'nin kadın yapılanması olan YPJ de dahil olmak üzere her YPG'li teröristle bir araya geleceklerini ifade etti.



Ziyarete katılan bir diğer İşçi Parti üyesi Lloyd Russell-Moyle ise, teröristlere İngiltere'ye döndüğünde Türkiye ile İngiltere arasında savunma sanayi alanındaki ticareti baltalamak için baskı yapacaklarına dair söz verdi.