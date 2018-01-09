İngiliz Kraliyet Donanması, Rus gemilerinin yolunu kesti

Yerel basında yer alan bilgiye göre, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Westminster fırkateyni, Manş Denizi'ndeki birkaç Rus gemisinin yolunu kesmek için görevlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, bu durumun Kraliyet Donanması için bir rutin olduğu aktarıldı.