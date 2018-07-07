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İngiliz polisi Noviçok gazı zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye yatırıldı

İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde bir İngiliz polisinin, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızını zehirleyen Noviçok gazı zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

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İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde bir İngiliz polisi, gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Tedavisi devam eden polisin, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızında görülen, Noviçok gazından zehirlendiğinden şüphelenildiği ifade edildi. Hastane tarafından yapılan açıklamada, polis memurunun, geçtiğimiz günlerde Amesbury kasabasında Noviçok gazı zehirlenmesi teşhisi konan çiftle aynı semptomları gösterdiği ifade edildi. Hastane polisin tedavisinin sürdüğünü belirtilen, özelikle Amesbury kasabasında yaşananlardan sonra birçok kişinin benzer şüphelerle hastaneye başvurduğunu öte yandan ciddi bir vakaya rastlanmadığını ifade etti.

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