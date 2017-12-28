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İngiliz psikopostan Trump destekçisi dini liderlere eleştiri

Anglikan Kilisesi Liverpool Psikoposu Paul Bayes, ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen ABD'li dini liderleri eleştirdi.

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İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian'a verdiği röportajda Bayes, bazı Hristiyan dini liderlerin, Trump ile müttefiklerinin söylediklerini hiçbir şekilde eleştirmeden hemen kabul ettiklerini dile getirdi.
 
Bayes, Hristiyanlığın gereği yoksul ile zayıfın korunması gerektiğini vurgulayarak, "Dini liderler tarafından söylenen bazı şeylerin yoksulları ötekileştiren bir sistemle örtüştüğü görülüyor. Bu sistem, köprüler yerine duvarlar inşa eden, toplumun sınırlarındaki insanların dışlanması gerektiğini söyleyen, insanlara artık ülkemize hoş geldiniz demediğimiz bir sistem." dedi.
 
Dünyanın neresinde olursa olsun insanların sağ kanat popülizmi desteklemekte özgür olduğunu söyleyen Bayes, ancak bunun kişilerin Hristiyanlık inancıyla nasıl bir bağlantısı olabileceğini sorgulayarak, "İnsanlar o tür şeyleri (sağ açıklamalar) söylediklerinde, Hıristiyanlar gibi söylediklerini haklı göstermeleri gerekir. Ben ise bunun savunulabilir olduğuna inanmıyorum." ifadelerini kullandı.

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