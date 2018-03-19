İngiliz terörist Afrin'de öldürüldü

BBC, İngiltere'nin East Sussex bölgesinden gelen terör örgütü üyesi Campbell'in Türk ordusunun 15 Mart tarihindeki ağır bombardımanı sonucunda öldüğünü duyurdu.

Campbell'in terör örgütü adına bölgede bulunurken hayatını kaybeden 8'inci isim olduğu ifade edildi.

YPG'ye katılan ABD vatandaşı Jake Klipsch de kısa süre önce Afrin'de öldürülmüştü.

Terör örgütü YPG'ye katılan ve çoğunluğu ABD vatandaşı olan yabancı uyruklu teröristlerle ilgili haberler medyada sık sık yer alıyordu.

(Hürriyet)