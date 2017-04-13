İngiliz taraftarlar Madrid’i savaş alanına çevirdi: Cebelitarık bizimdir

İngiltere ile İspanya arasındaki Cebelitarık krizi yeşil sahalara da sıçradı. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid’le karşı karşıya gelen Leicester City’nin taraftarları, Madrid’i birbirine kattı.

Karşılaşma öncesinde toplanma noktası olarak Madrid’in ünlü meydanı Plaza Mayor’u seçen yaklaşık 3000 Leicester City taraftarı, İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecini resmen başlatmasının ardından İspanya ile ilişkilerinin gerilmesine neden olan Cebelitarık krizine ‘el attı.’ “Siz İspanyol p……, Cebelitarık bizimdir” diye bağıran İngiliz holiganlar daha sonra polisle çatıştı.

Polise şişe ve meşale fırlatan Leicester City taraftarlarından sekizi ‘kamu düzenini bozmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

AFP’ye konuşan İspanyol bir yetkili, “Perşembe akşamı, polis, yaklaşık 70 kişilik bir holigan grup hakkında işlem yaptı. Olay yerinde üçü polis, ikisi İngiliz taraftar olmak üzere beş kişiye vücutlarındaki yanık ve kesikler nedeniyle müdahale edildi, ancak hastaneye götürülen olmadı” dedi.

PICARDO: NE CEBELİTARIK’A NE DE HAKLI GEREKÇELERİMİZE FAYDASI VAR

İngiliz taraftarların neden olduğu görüntülerin ardından Twitter’dan bir açıklama yapan Cebelitarık Hükümeti Başkanı Fabian Picardo, “Bu tavır, ne Cebelitarık’a ne de haklı gerekçelerimize fayda sağlıyor. Yaşananları, tüm barışçıl Cebelitarık halkı adına kınıyorum” ifadelerini kullandı.

1713 Ultrecht anlaşmasınca Cebelitarık’ın egemenliği İspanya’dan İngiltere’ye devredilmişti. Buna rağmen 6.8 kilometrekare yüzölçümüne sahip Cebelitarık yarımadasının egemenlik hakkından vazgeçmeyen İspanya, gerek BM gerekse AB Komisyonu’nda girişimler yaparak, Cebelitarık’ın İspanya’ya ait olduğunu savunuyor. Bundan dolayı da İngiliz yetkililer tarafından Cebelitarık’a yapılan siyasi ve askeri her ziyaret İspanya tarafından tepkiyle karşılanıyor.