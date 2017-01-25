Ýngilizler Rus filosunu kýskaca aldý!

Suriye'deki iç savaþa müdahale etmek için geçen sonbahar Kuzey Denizi'nden Akdeniz'e gelen Rusya'nýn tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov, dönüþ yolunda bugün Manþ Denizi'nden geçiyor.

Geçen yýl Ekim ayýnda bir gerilime yol açan geçiþ için, bugün de Ýngiltere ordusu alarmda.

RUS FÝLOSUNU BEKLÝYOR

Ýngiliz medyasý, savaþ uçaklarý ve gemilerinin, Rus filosunu beklediðini yazýyor. Gazetelere göre, aralarýnda nükleer füze gemisi Pyotr Vekiliy'nin de bulunduðu Rus filosu Ýngiliz ordusunun yakýn markajýnda kuzeye doðru ilerleyecek.

Savunma Bakanlýðý ve Kraliyet Donanmasý, sansasyonel fotoðraflar paylaþtý. Donanmanýn resmi sosyal medya hesabýndan paylaþýlan fotoðrafta, Amiral Kuznetsov'un etrafýndaki HMS St Albans savaþ gemisi görünüyor. Fotoðraflarda ayrýca dört Raf Typhoon savaþ uçaðýnýn Rus filosu üstünde uçuyor.

Ýngiliz basýný, Ekim ayýnda 'Ruslar geliyor' manþetiyle Amiral Kuznetsov'un baþýný çektiði filonun geçiþini okuyucularýna duyurmuþtu.

TEDÝRGÝNLÝK YARATMIÞTI

Rus pilotlarýn savaþ gemisi üstündeki eðitim uçuþlarý Ýngiltere ve Norveç tarafýnda tedirginlik yaratmýþ, Rus uçaklarý bölgedeki NATO gemilerinin çok yakýnýndan geçmiþti.

Suriye'deki rejimin en büyük koruyucusu Rusya, Halep'in el deðiþtirmesinden sonra ülkedeki askeri yýðýnaýðýný azaltacaðýný duyurmuþtu. Bu açýklamadan kýsa bir süre sonra, ülkenin tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov Akdeniz'den ayrýlmýþtý.

Moskova yönetimi, iç savaþ ülkesinde 30 Aralýk'ta ilan edilen ateþkesin öncülüðünü Türkiye ile birlikte yapýyor.