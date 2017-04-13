İngilizleri korku sardı
Ekonomi dergisi Economist, yeni sayısında bir algı haberine imza attı. Kapağa da Erdoğan'ın 'kızgın' bir fotoğrafını koyan dergi, aynı fotoğrafı twitter hesabına da yerleştirince hem tepki çekti hem de dünyada dalga konusu oldu.
İngiliz ekonomi dergisi The Economist, Türkiye'deki referandum sürecini kapağa taşıdı. Derginin referandumdan bir önceki gün yayımlanacak olan sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle seçilmiş "kızgın" bir fotoğrafı da kapakta kullanıldı.
TWİTTER HESABINA KAPAK YAPTI
Dergi, referanduma etki etmek için hazırladığı haberiyle yetinmeyip, Erdoğan'ın bu fotoğrafını twitter hesabına da kapak fotoğrafı yaptı. Derginin algı çalışması sosyal medyada hem tepki çekti, hem de dalga konusu oldu.
AÇIKÇA HAYIR İÇİN ÇAĞRI YAPTI
Derginin söz konusu haberinde ise Türkiye'nin hem tarihi hem de jeopolitik açıdan önemine vurgu yapılarak "Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde son yıllarda geriye gittiği" iddia edildi.
Makalede 2003 yılında ekonomik ve siyasi olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomik ve siyasi olarak iyi bir iş çıkardığı, ancak son dönemlerde ülkenin sorunlarının arttığı öne sürülüyor.
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