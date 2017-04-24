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İngiltere ana muhalefet lideri: Suriye'deki saldırılara son vereceğim

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, başbakan olması durumunda Londra'nın Suriye'deki bombardımanlara katılımına son vereceğini açıkladı.

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İngiliz Independent gazetesinin haberine göre Corbyn, ABD'ye Cenevre'deki Suriye barış görüşmelerine derhal başlaması için çağrıda bulunacağını da kaydetti.
 
'İNGİLİZ ASKERLER, ŞAM'A YÖNELİK SALDIRIDA YER ALMADI'
 
İngiliz hava kuvvetlerinin Irak ve Suriye'de DEAŞ'e karşı operasyonlara katıldığını hatırlatan gazete, İngiliz askerlerinin ABD'nin Beşar Esed'ın yönetimine düzenlenen saldırıda yer almadıklarını belirtti.
 
'SAVAŞIN DEVAM ETMESİ KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL'
 
Corbyn, kısa süre önce BBC'ye verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "(ABD Başkanı Donald) Trump'a şunları söyleyeceğim: 'Bakınız, savaşın devam etmesi kimsenin çıkarına değil. Bir an önce Cenevre sürecini başlatalım. Fakat şimdilik hava saldırısı olmasın. Suriye'de kimyasal saldırı iddialarını Birleşmiş Milletler (BM) soruştursun, sonrasında ona göre hareket ederiz." (sputnik)

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