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İngiltere, Bahreyn’deki askeri üssünü açtı

İngiltere, körfez ülkesi Bahreyn’de kalıcı askeri üssünü açtı.

  • İHA
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İngiltere Yom Kipur Savaşından bu yana ilk kez, Ortadoğu'da kalıcı bir üs kurdu. İngiltere, Basra Körfezi'ndeki Bahreyn ülkesinde Mina Salman Limanı'nda inşa ettiği deniz üssünü bugün açtı.  Askeri üste, 500 Kraliyet Donanması personeli ile denizciler, askerler ve havacılar görev yapacak.

İngiltere, Bahreyn'deki ilk üssünü 1935 yılında kurmuştu. Bahreyn'in 1971'de bağımsızlığını kazanması üzerine ABD üssü devralmıştı.

 

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