İngiltere Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılı nedeniyle Filistinlilerin astığı afişleri yasakladı

1917 yılında İngiltere'nin yayınladığı Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılında Filistinlilerden çeşitli tepkiler gelmeye devam ediyor.

Filistinli bir grup Balfour Deklarasyonu'yla İngiltere'nin Filistin topraklarını İsrail'e verdiğini ve işgal devletinin kurulmasına zemin hazırladığını anlatan afişler hazırlayarak Londra metrosuna asmaya başladı.

Londra ulaşım yetkililerinden yapılan açıklamada ise söz konusu afişlerin reklam politikalarına aykırı olduğu gerekçe gösterilerek yasaklandığı belirtildi.

1917 Balfour Deklarasyonu'yla İngiltere Hükümeti, Yahudilere Filistin topraklarında bir devlet kurmalarına tam destek vermiş ve 1948 İsrail devletinin resmi olarak kurulmasına zemin hazırlamıştı.