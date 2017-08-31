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İngiltere Başbakanı May: Bu işe uzun vadeli olarak girdim

İngiltere Başbakanı May, 'Bu işe uzun vadeli olarak girdim, İngiltere’yi bekleyen uzun vadeli sorunlar var.” dedi.

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İngiltere Başbakanı Theresa May, görevini bir sonraki genel seçime kadar sürdüreceğini açıkladı.
 
Resmi ziyarette bulunduğu Japonya’nın başkenti Tokyo’da, İngiliz basınına açıklamalarda bulunan May, Haziran ayındaki erken seçimde aldığı başarısız sonuca karşın partisinin liderliğinden ayrılmayı düşünmediğini söyledi.
 
Muhafazakar Parti’nin lideri olarak 2022’deki genel seçime girip girmeyeceği şeklinde soruya May, “Evet. Bu işe uzun vadeli olarak girdim, İngiltere’yi bekleyen uzun vadeli sorunlar var.” dedi.
 
"Brexit anlaşmasını doğru şekilde yapmamız lazım"
“Brexit anlaşmasını doğru şekilde yapmamız lazım.” ifadesini kullanan May, “Ancak Avrupa Birliği’nden (AB) ayrıldıktan sonra da küresel bir İngiltere’nin bütün dünyayla ticaret yapmasını, dünyada dik durmasını ve yurt içindeki bazı adaletsizliklere çözüm bulmasını sağlamalıyız.” diye konuştu.
 
Tek parti iktidarına sahipken nisan ayında sürpriz şekilde erken seçim kararı alan May, 8 Haziran'da yapılan erken seçimde tek başına iktidara yetecek milletvekili sayısına ulaşamamıştı. Kuzey İrlanda’nın aşırı sağcı partisi Demokratik Birlik Partisi’nin (DUP) dışarıdan verdiği destekle azınlık hükümeti kuran May, kendi partisi içinden gelen istifa çağrılarına muhatap olmuştu. 

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