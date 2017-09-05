Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere Başbakanı May ile ABD BaşkanıTrump Kuzey Kore'yi görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore ile ilgili sorunu görüştü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Koreile ilgili sorunu görüştü.

İngiltere Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, May ile Trump akşam saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kuzey Kore'nin son dönemdeki füze denemelerinin ele alındığı görüşmede May, bu ülkenin rejiminin yalnızca bölgesel değil, küresel barış ve güvenlik için de tehdit oluşturduğunu söyledi.

Uluslararası toplumun Kuzey Kore'ye "sorumsuz ve kışkırtıcı eylemlerini sonlandırması için net mesaj vermesi gerektiğini" dile getiren May, bu ülkeye yönelik yaptırımları da içerecek ekonomik baskı uygulanması için ABD ve uluslararası ortaklarıyla iş birliği yapma sözü verdi.

May, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Kuzey Kore'ye karşı yeni tedbirler üzerinde hızlı bir anlaşmaya ulaşarak "yekpare ve güçlü bir uluslararası ses olmayı sürdürmesinin" önemine işaret ederek kendisinin de Avrupa Birliğinin (AB) bu ülkeye karşı alabileceği yeni tedbirlerle ilgili AB liderleriyle iş birliği yapacağını kaydetti.

Açıklamada, May ile Trump'ın görüşmede, "Kuzey Kore sorununun çözümünde Çin'in kilit rol oynaması gerektiği konusunda görüş birliğine vardığı" da vurgulandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yargıtay Başkanı Cirit: Kanun kaçaklarını himaye eden devletler hukuka saygı duymalı, kaçaklar iade edilmelidir

Yargıtay Başkanı Cirit: Kanun kaçaklarını himaye eden devletler hukuka saygı duymalı, kaçaklar iade edilmelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köy ziyareti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köy ziyareti!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA