İngiltere Başbakanı May: Mart 2019'da AB üyeliğimiz tamamen bitecek

İngiltere'nin Başbakanı Theresa May, Brexitgörüşmelerinin "zor" olduğunu ancak önemli ilerleme kaydettiklerini söylerken 2019 yılının Mart ayında Avrupa Birliği (AB) üyeliklerinin kesin olarak biteceğini söyledi.

"EVİMİZDE HİSSETMİYORUZ"

May, Brexit anlaşmasına varılmamasının Avrupa'nın geleceğine "zarar verme" olacağını söylerken İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde "kendini evinde hissetmediğini" söyledi.

THERESA MAY GARANTİ VERDİ

Başbakan, Brexit sonrası İngiltere'nin AB vatandaşlarının haklarını kanunlarla garanti altına alacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı, İngiltere'nin AB'den ayrıldıktan sonraki 2 yıllık "uygulama döneminde" AB kurallarını takip ederek AB tek pazarında kalması gerektiğini söyledi.