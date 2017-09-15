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İngiltere Başbakanı May'dan ABD Başkanı Trump'a cevap

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump’ın Londra’daki saldırıyla ilgili sosyal medya mesajına cevap verdi.

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İngiltere Başbakanı Theresa May, Londra metrosunda meydana gelen patlama sonrasında başkanlık ettiği acil durum kabine toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

İngiliz polisinin el yapımı bir bombayla gerçekleştirildiğini açıkladığı saldırıyı "korkakça" diye nitelendiren May, olayda kullanılan patlayıcıyla ilgili olarak da "Önemli zarar yaratmayı amaçlıyordu” ifadesini kullandı.

Terör tehdit seviyesinin şimdilik artırılmayacağını, mevcut “ciddi” basamağında tutulacağını belirten May, ilgili birimlerin bunu sürekli gözden geçirmekte olduğunu kaydetti.

Manchester’da 22 Mayıs’ta meydana gelen bombalı saldırı sonrasında bu seviye “kritik” basamağına çıkarılmış ve bir hafta süreyle bu düzeyde tutulmuştu.

“Kritik” seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut bir istihbaratın olduğu anlamına gelirken “ciddi” seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla birlikte saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.

Trump'a cevap

May, ABD Başkanı Donald Trump’ın Londra’daki saldırıyla ilgili sosyal medya mesajına dair bir soru üzerine de “Herhangi bir kimsenin devam eden bir soruşturmayla ilgili spekülasyonda bulunmasının yararlı olduğunu düşünmüyorum. Polis ve güvenlik güçleri olayın tüm boyutlarını araştırıyor ve sorumluların kimliğini tespit etmeye çalışıyor.” yanıtını verdi.

Trump, mesajında, "Londra’da zavallı bir terörist tarafından bir saldırı daha. Bunlar, Scotland Yard'ın (İngiltere Emniyeti) nazarında, hasta ve deli olarak nitelendirilen insanlar. Proaktif olunmalı! ABD'ye seyahat engeli daha geniş, daha katı ve özel olmalı ancak aptalca, bu siyasal bakımdan doğru olmazdı!” ifadelerini kullanmıştı.

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