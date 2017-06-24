İngiltere Başbakanı May'den Ramazan Bayramı mesajı

May, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Britanyalı Müslümanların ülkeye devasa ve değerli katkılarda bulunduğunu bildirdi.

Birleşik Krallık'ın açık, farklı, çok kökenli ve çok inançlı bir demokrasiye sahip olmasından dolayı gururlandığını kaydeden Theresa May, "Geçtiğimiz ayda birçok Britanyalı Müslüman, yerel toplumlara yardım etmekten hayır işlerine ve oruçlarını tüm inançlardan olan komşularıyla birlikte açmaya kadar birçok şeyi paylaştılar." ifadelerini kullandı.

Londra'nın kuzeydoğusunda geçen hafta Müslüman toplumun hedef alındığı İslamofobik terör saldırısına da değinen May, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki Finsbury Park Camisi civarında gerçekten dehşet verici saldırı da dahil olmak üzere bu ay içinde trajik olaylar yaşandı. Bu, bu ayda başkentimizin sokaklarında yaşanan ikinci terör saldırısıydı. Bunun gibi saldırılar bizi bölmeye çalışıyor. Onlara vereceğimiz yanıt ise nefretin ve kötülüğün hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağı ve bizi birbirimize daha da yakınlaştıracağı, bir araya getireceğidir. Yani bu birlik ruhuyla, tüm Britanya halkı adına mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi dilerim. Ramazan Bayramınız mübarek olsun."

Londra'da 3 Haziran'da kullandıkları minibüsle başkentin ünlü Thames Nehri üstündeki Londra Köprüsü'nde yayaları ezen, daha sonra yakındaki Borough Pazarı'nda araçtan inerek çevrede bulunanları bıçaklayan 3 kişi, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Saldırganların dışında 8 kişinin hayatını kaybettiği olayda 48 kişi yaralanmıştı.

Başkentteki en son terör saldırısında da 48 yaşındaki İngiliz vatandaşı Darren Osborne, kullandığı kiralık kamyoneti başkentin kuzeyindeki Finsbury Park semtinde teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüştü. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı. Olay yerinde yakalanan Osborne, "cinayet ve cinayete teşebbüs" suçlarından tutuklu yargılanacak.