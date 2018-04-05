Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere Başbakanı May'den Sisi'ye tebrik telefonu

İngiltere Başbakanı Theresa May'in yeniden Mısır Cumhurbaşkanı seçilen Abdulfettah es-Sisi'yle telefonda görüşerek, görevinde başarılar dilediği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan açıklamada, May'in Sisi ile telefonda görüştüğü belirtildi.

"May, demokratik geçiş yolunda Mısır'ın ilerletilmesi şansını elde etmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Sisi'yi kutladı." denilen açıklamada, İngiliz liderin Sisi ile yakın bir çalışma yürütmek için sabırsızlandığını söylediği aktarıldı.

Açıklamada, May'in görüşmede Mısır'ın istikrarlı, müreffeh ve demokratik bir ülke olarak başarılı olmasını istediğini ifade ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İkili, Mısır'ın ekonomi ve eğitim alanlarındaki reformlarını daha da geliştirmek üzere iki ülkenin birlikte çalışmaya devam edebileceklerini ve terörle mücadele çabalarını nasıl destekleyebileceklerini ele aldı. Cumhurbaşkanı Sisi, İngiltere'nin bu alanlardaki tecrübesi ve uzmanlığı ile Mısır'a getireceği olası faydalarına dikkati çekti. İkili, tüm alanlardaki ikili ilişkiyi geliştirmeyi dört gözle bekliyor."

23 milyon seçmenin sandık başına gittiği Mısır seçiminde, Sisi oyların yüzde 92'sini alarak ikinci dönem Mısır Cumhurbaşkanı olmuştu.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyalanmaya tahammülümüz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyalanmaya tahammülümüz yok

İşte Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi

İşte Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi

ABD'nin yüz karası görüntüler

ABD'nin yüz karası görüntüler

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA