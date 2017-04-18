İngiltere Başbakanı Theresa May'in U dönüşü

Daha önceki konuşmaların hep "Bir sonraki genel seçim 2020'de olmalı." sözünün altını çizen İngiltere Başbakanı Theresa May'in son açıklaması "büyük bir siyasi U-dönüşe" işaret ediyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, sürpriz bir kararla 8 Haziran'da erken seçim istedi.

May aylar boyunca ekibiyle birlikte erken seçim ihtimali olmadığını söyledi.

Bunun sebebi basitti: May ve ekibi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) müzakereleri sırasında istikrarsızlığa yol açmak istemiyorlardı.

Bir diğer istekleri de genel seçimlerinin düzenli aralıklarla yapılmasını öngören kararı değiştirmeye yönelik teknik bir sürece girmek istememeleriydi.

Bilinmez bir seçim yarışından uzak durmak istiyorlardı.

May'in lideri olduğu iktidardaki Muhafazakar Parti'den birçok kişi de, ana muhalefetteki İşçi Partisi içindeki tartışmaların 2020'ye dek zaten süreceğini, o yıl yapılacak bir seçimde de rahatlıkla çoğunluğu elde edebilecekleri görüşündeydi.

'İnsafsız siyasi mantık'

Theresa May, sözüne sadık bir başbakan olma isteği vardı. Ancak insafsız siyasi mantık fazla cazip göründü. Zaten Muhafazakar Parti'nin Parlamento'daki çoğunluğu çok azdı. Bu da parti içindeki muhaliflere, hükümeti birçok kararında geri adım atma konusunda zorlama konusunda güç verdi.

Seçim kampanyaları çoğu zaman tahmin edilemez olabiliyor. Ancak kamuoyu araştırmaları Muhafazakarların seçimi rahatça kazanacaklarını gösteriyor, ki bu durumda sorun ortadan kalkmış olacak.

Başbakan May, seçimle göreve gelmedi. Brexit müzakereleri yaklaşırken, kazanabileceğini düşündüğü bir seçimle eli hem Brüksel hem de Westminster'daki müzakerelerde güçlenebilir ancak çok fazla risk var.

Son yıllarda yaşanan gelişmeler siyasetin tahmin edilemez olduğunu gösterdi. Kesin olan bir şey varsa, o da Theresa May'i okumanın zor olduğu.