İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson: Esed'in lider olarak bir geleceği yok İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye'de birçok kişinin ölümünden Esed rejimini sorumlu tutarak, Esed'in lider olarak bir geleceği olmadığını bildirdi.