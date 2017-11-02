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İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in kurulmasında yer aldığımız için gurur duyuyorum

Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasına yol açan Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılında Filistin ve İngiltere arasındaki gerilim devam ederken, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris, 1917 yılında yayınlanan mektubu savundu.

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1917 yılında yayınlanan Balfour Deklarasyonu ile Yahudilerin Filisintilerin topraklarında bir devlet kurmasının yolu açılmıştı.
 
Balfour Deklerasyonu'nun 100. yılında tartışmalar devam ederken, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson söz konusu deklarasyonu savunarak, "uygulanabilir tek çözüm" ifadelerine yer verdi.
 
Telegrapg gazetesine konuşan Jonhson, "İngiltere'nin İsrail'in kurulmasında yer alıyor olmasından gurur duyuyorum" diyerek söz konusu deklarasyona sahip çıktı.
 
Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılı kutlamaları için Londra'ya gidecek.

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