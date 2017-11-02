İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in kurulmasında yer aldığımız için gurur duyuyorum Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasına yol açan Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılında Filistin ve İngiltere arasındaki gerilim devam ederken, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris, 1917 yılında yayınlanan mektubu savundu.