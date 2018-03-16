İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Rus elçinin elini sıkmayı reddetti

Rus gazetecilerle buluşan Yakovenko, "Elçinin dışişleri bakanlığına çağrılması durumları için belli bir İngiliz protokolü var. Elbette Johnson bu hareketiyle Rusya'nın politikasından duyduğu öfkesini sergilemiş oldu. Bana hoş olmayan şeyler söylemesi gerekiyordu ve bu yüzden onun anlayışına göre elçi, tokalaşmayı hak etmiyor" dedi.

Yakovenko, "Bu tür şeyleri sakin karşılıyoruz. Onlar için hoş olmayan sebepten de olsa bile bakanla görüşme benim için her zaman konuşma ve sormak istediğim soruları sorma imkanıdır" diye kaydetti.

Johnson'a, İngiliz parlamentosundaki Rusya'ya yönelik siber saldırılarla ilgili açıklama ve tehditlerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini sorduğunu anlatan Rus elçi, "Bana hiçbir cevap verilmedi. Bana şunu söylediler: Sayın elçi, görünüşe bakılırsa siz yanlış anladınız" diye ekledi.

Kaynak: SPUTNIK