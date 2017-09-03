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İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: Tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemek mümkün

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Kuzey Kore'nin nükleer denemesiyle ilgili 'Tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemek mümkün fakat biz kolay bir askeri çözümün söz konusu olduğunu düşünmüyoruz.' dedi.

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Johnson, Sky News'e yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin son nükleer denemesinin rejimi nükleer başlık üretmeye bir adım daha yaklaştırdığını, bunun da yeni bir tehdit unsuru oluşturduğunu söyledi.

"Tabii ki bizim düşüncemiz hiçbir askeri seçeneğin iyi olmadığı yönünde. Tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemek mümkün fakat biz kolay bir askeri çözümün söz konusu olduğunu düşünmüyoruz." diyen Johnson, Çin'e de artan gerilimin azaltılması için Kuzey Kore üzerinde ekonomik baskı oluşturması çağrısında bulundu.

Bölgede gerilimin konvansiyonel silahlarla bile Güney Kore dahil geniş bir bölgeye yayılabileceği uyarısı yapan Johnson, Rusya, Japonya ve Çin dahil tüm tarafların soruna diplomatik çözüm bulması gerektiğini dile getirdi.

 
 

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