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İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: Türk dostlarımızla omuz omuza duruyoruz

İngiltere, İstanbul'daki terör saldırısının ardından Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

  • LONDRA (AA)
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Dışişleri Bakanı Boris Johnson resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "İstanbul'da bir gece kulübüne düzenlenen alçakça terör saldırısının ardından düşüncelerimiz Türkiye ile birliktedir. Türk dostlarımızla omuz omuza duruyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının lideri David Lidington da sosyal medya adresinden, "Türkiye'nin seçilmiş hükümetiyle ilgili kim ne düşünürse düşünsün, hiçbir şey İstanbul'da düzenlenen terör saldırısını haklı çıkaramaz." diye yazdı.

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