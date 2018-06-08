Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı'nın konuşmaları basına sızdı: Brexit müzakereleri çökebilir

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın özel bir yemekte yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump ve Brexit müzakereleri ile ilgili değerlendirmelerinin basına sızması kriz yarattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Johnson'ın önceki akşam Muhafazakar Partili aktivistlerden oluşan  küçük bir grupla bir araya geldiği akşam yemeğinde yaptığı bir saatlik konuşmanın  ses kaydı basına sızdı.

Ses kaydında “Donald Trump’ı giderek daha çok takdir ediyorum.  Çılgınlığın da bir yöntem olduğuna giderek daha çok ikna oluyorum.” ifadelerini  kullanan Johnson'ın,  “Trump’ın Brexit müzakerelerini yürüttüğünü hayal edin. Çok  sert girerdi. Bir sürü kırılma, bir sürü kaos olurdu. Herkes çıldırdığını  düşünürdü ancak aslında bir yere varırdınız. Bu çok ama çok iyi bir düşünce.”  değerlendirmesini yaptığı duyuluyor.

'MÜZAKERELER ÇÖKEBİLİR'

Ses kaydına göre Brexit müzakerelerinde “bir aydınlama anına”  yaklaşıldığını ifade eden Johnson, “Sizden saklayacak değilim. Bir tartışma  sürüyor. Brexit gerçekleşecek ve geri dönülmez olacak ancak bizim istediğimiz  şekilde gerçekleşmeme riski var.” diye konuşuyor.

İngiltere’nin gümrük birliği ve tek pazar içinde kalacağı bir  anlaşmaya doğru gidilebileceği endişesini dile getiren Johnson,  bunun Brexit  taraftarlarının hayal ettiği bağımsızlığı sağlamaktan uzak olacağını  vurguluyor.

Johnson, müzakere sürecinde krizler yaşanabileceğine de işaret ederek,  “Müzakerelerin çökebileceği gerçeğiyle yüzleşmemiz gerekli. Hiç kimsenin bu  süreçte paniğe kapılmasını istemiyorum. Panik yok. Sonunda herşey güzel olacak.”  görüşünü dile getiriyor.

Ayrıca Çin'in, teknoloji ürünlerindeki üstünlüğünü, yakında ABD’nin  elinden alacağını savunan İngiltere Dışişleri Bakanı, “Amerikalılar teknoloji  dünyasına on yıllardır liderlik etti ama Çin kazanmak üzere.” ifadelerini  kullanıyor.

'GÖREVDEN AL ÇAĞRISI'

Ses kaydının basına sızmasıyla başta İskoçya Bölgesel Yönetimi  Başbakanı Nicola Sturgeon olmak üzere muhalefet partileri İngiliz Bakanın  görevden alınması çağrısında bulundu.

İngiliz basınının, "Theresa May'in Johnson'a güveninin sürüp  sürmediği" şeklindeki sorusuna ise Başbakanlık ofisinden "Tabii ki sürüyor"  yanıtı verildi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin gölge Dışişleri Bakanı Emily  Thornberry ise May'in, Johnson'ı grevden alacak gücü bulamaması durumunda,  İngiliz Bakana "sorumluluk duygusuyla" hareket ederek istifa etmesi çağrısı  yaptı.

Johnson daha önce de pek çok kez Başbakan May'in Brexit politikası ile  çelişen açıklamalarda bulunmuş, bunları takiben görevden alınması veya istifası  tartışılmıştı. Ancak siyasi gözlemciler geçen yıl gittiği erken seçimde  parlamento çoğunluğunu kaybeden May'in, Johnson'ı görevden alacak gücü olmadığı  yorumunu yapıyor.

Önceki yıl yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı alan  İngiltere'nin, Birlik ile yürüttüğü ayrılık müzakereleri devam ediyor. İngiliz  hükümeti içinde Johnson'ın başını çektiği "sert Brexitçiler" ile ülkenin AB ile  Gümrük Birliği gibi bazı ilişkileri korumasından yana olan "yumuşak Brexitçiler"  arasında mücadele sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Çekmeköy

Seçim Yolunda Çekmeköy

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

İşte en yüksek maaşı alan meslekler!

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

AK Parti'nin il il icraatleri (AK Parti döneminde hangi ilde ne kadar yatırım yapıldı)

Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu

Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA