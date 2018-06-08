İngiltere Dışişleri Bakanı'nın konuşmaları basına sızdı: Brexit müzakereleri çökebilir

Johnson'ın önceki akşam Muhafazakar Partili aktivistlerden oluşan küçük bir grupla bir araya geldiği akşam yemeğinde yaptığı bir saatlik konuşmanın ses kaydı basına sızdı.

Ses kaydında “Donald Trump’ı giderek daha çok takdir ediyorum. Çılgınlığın da bir yöntem olduğuna giderek daha çok ikna oluyorum.” ifadelerini kullanan Johnson'ın, “Trump’ın Brexit müzakerelerini yürüttüğünü hayal edin. Çok sert girerdi. Bir sürü kırılma, bir sürü kaos olurdu. Herkes çıldırdığını düşünürdü ancak aslında bir yere varırdınız. Bu çok ama çok iyi bir düşünce.” değerlendirmesini yaptığı duyuluyor.

'MÜZAKERELER ÇÖKEBİLİR'

Ses kaydına göre Brexit müzakerelerinde “bir aydınlama anına” yaklaşıldığını ifade eden Johnson, “Sizden saklayacak değilim. Bir tartışma sürüyor. Brexit gerçekleşecek ve geri dönülmez olacak ancak bizim istediğimiz şekilde gerçekleşmeme riski var.” diye konuşuyor.

İngiltere’nin gümrük birliği ve tek pazar içinde kalacağı bir anlaşmaya doğru gidilebileceği endişesini dile getiren Johnson, bunun Brexit taraftarlarının hayal ettiği bağımsızlığı sağlamaktan uzak olacağını vurguluyor.

Johnson, müzakere sürecinde krizler yaşanabileceğine de işaret ederek, “Müzakerelerin çökebileceği gerçeğiyle yüzleşmemiz gerekli. Hiç kimsenin bu süreçte paniğe kapılmasını istemiyorum. Panik yok. Sonunda herşey güzel olacak.” görüşünü dile getiriyor.

Ayrıca Çin'in, teknoloji ürünlerindeki üstünlüğünü, yakında ABD’nin elinden alacağını savunan İngiltere Dışişleri Bakanı, “Amerikalılar teknoloji dünyasına on yıllardır liderlik etti ama Çin kazanmak üzere.” ifadelerini kullanıyor.

'GÖREVDEN AL ÇAĞRISI'

Ses kaydının basına sızmasıyla başta İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon olmak üzere muhalefet partileri İngiliz Bakanın görevden alınması çağrısında bulundu.

İngiliz basınının, "Theresa May'in Johnson'a güveninin sürüp sürmediği" şeklindeki sorusuna ise Başbakanlık ofisinden "Tabii ki sürüyor" yanıtı verildi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry ise May'in, Johnson'ı grevden alacak gücü bulamaması durumunda, İngiliz Bakana "sorumluluk duygusuyla" hareket ederek istifa etmesi çağrısı yaptı.

Johnson daha önce de pek çok kez Başbakan May'in Brexit politikası ile çelişen açıklamalarda bulunmuş, bunları takiben görevden alınması veya istifası tartışılmıştı. Ancak siyasi gözlemciler geçen yıl gittiği erken seçimde parlamento çoğunluğunu kaybeden May'in, Johnson'ı görevden alacak gücü olmadığı yorumunu yapıyor.

Önceki yıl yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı alan İngiltere'nin, Birlik ile yürüttüğü ayrılık müzakereleri devam ediyor. İngiliz hükümeti içinde Johnson'ın başını çektiği "sert Brexitçiler" ile ülkenin AB ile Gümrük Birliği gibi bazı ilişkileri korumasından yana olan "yumuşak Brexitçiler" arasında mücadele sürüyor.